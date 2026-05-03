In Tagikistan si registra un risultato importante nel mondo del judo, con una vittoria di rilievo. Nella finale della categoria sopra i 78 chilogrammi, l’atleta italiana ha ottenuto un yuko nel primo minuto contro la rivale cinese. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo per il paese e si aggiunge a un evento di grande rilievo nel panorama sportivo internazionale.

C’è un’altra medaglia d’oro per l'Italia nel Grand Slam di Dushanbe, in Tagikistan. È al collo di Asya Tavano, friulana ventitreenne di Sclaunicco, che da testa di serie numero uno nella categoria +78 kg, ha conquistato d’autorità il primo posto con tre vittorie cristalline. E così, dopo l’oro conquistato venerdì da Odette Giuffrida, ecco servito anche l’oro di Asya Tavano, coronati dalle medaglie di bronzo messe al collo da Kenya Perna nei 52 kg e da Irene Pedrotti nei 70 kg. La gara di Asya Tavano è stata impeccabile, senza sbavature, partendo dall’incontro di apertura con la polacca Kinga Wolszczak, superata nettamente...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Tagikistan è Grand Slam d’oro! Dopo Giuffrida trionfa Asya Tavano

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