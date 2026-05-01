In occasione della prima giornata del torneo di Dushanbe, la judoka romana ha conquistato il suo sesto titolo in un evento della serie Grand Slam, vincendo la gara nei 52 kg. Si tratta di una delle sue migliori prestazioni in questa competizione, che l’ha vista anche arrivare terza in questa stessa categoria. La competizione si svolge in Tagikistan e ha attirato numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

Odette Giuffrida ha messo al collo la medaglia d’oro a Dushanbe, in Tagikistan, in un Grand Slam con la partecipazione di 34 nazioni. Testa di serie numero uno nella categoria dei 52 kg, la trentunenne romana è arrivata pronta a dare il massimo anche in quest’occasione e, due settimane dopo il terzo posto nei campionati d’Europa a Tbilisi, ha dato decisamente ragione al pronostico mettendo in fila quattro limpide vittorie. Con tre penalità Odette si è imposta sulla polacca Klimczak nel primo turno, per infliggere poi uno strangolamento (okuri-eri-jime) all’uzbeca Rafkatova. Uno yuko di tomoe nage a 17 secondi dal termine ha risolto la sfida con l’uzbeca Akhmatova, per chiudere poi positivamente la gara con il successo in finale sulla polacca Kaleta, penalizzata per la terza volta nel golden score.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Judo, in Tagikistan brilla Odette Giuffrida: sesta vittoria in un Grand Slam

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