Odette Giuffrida ha conseguito la sua sesta vittoria in carriera in competizioni di livello internazionale, ottenendo il titolo nel Grand Slam del Tagikistan. La judoka italiana ha già raccolto numerosi successi tra Grand Prix e Grand Slam, consolidando la sua presenza nel panorama del judo mondiale. La sua performance si inserisce in una lunga serie di risultati positivi nelle competizioni di alto livello.

AGI - Sesto trionfo in carriera tra Grand Prix e Grand Slam per Odette Giuffrida, icona del judo azzurro. A Dushanbe, in Tagikistan, la 31enne judoka di Roma (quartiere Montesacro) ha vinto la categoria fino a 52 chilogrammi nella prima giornata del Grand Slam che si sta svolgendo sui tatami della capitale tagika. Giuffrida, due bronzi olimpici, bronzo europeo poche settimane fa, in finale ha sconfitto la polacca Aleksandra Kaleta per tre shido. Nei turni precedenti la portacolori dell'esercito aveva battuto l'altra polacca Kinga Klimczak e le uzbeke Sugdiyona Rafkatova e Mukhayyoa Akhmatova. Il bronzo di Kenya Perna.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Judo, Odette Giuffrida vince il Grand Slam del Tagikistan

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