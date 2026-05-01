Judo Odette Giuffrida vince il Grand Slam del Tagikistan

Da agi.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Odette Giuffrida ha conseguito la sua sesta vittoria in carriera in competizioni di livello internazionale, ottenendo il titolo nel Grand Slam del Tagikistan. La judoka italiana ha già raccolto numerosi successi tra Grand Prix e Grand Slam, consolidando la sua presenza nel panorama del judo mondiale. La sua performance si inserisce in una lunga serie di risultati positivi nelle competizioni di alto livello.

AGI - Sesto trionfo in carriera tra  Grand Prix  e  Grand Slam  per  Odette Giuffrida, icona del  judo azzurro. A  Dushanbe, in  Tagikistan, la 31enne  judoka di Roma  (quartiere Montesacro) ha vinto la categoria fino a  52 chilogrammi  nella prima giornata del  Grand Slam  che si sta svolgendo sui  tatami  della capitale tagika. Giuffrida, due  bronzi olimpici,  bronzo europeo  poche settimane fa, in finale ha sconfitto la polacca  Aleksandra Kaleta  per tre  shido. Nei turni precedenti la portacolori dell'esercito aveva battuto l'altra polacca  Kinga Klimczak  e le uzbeke  Sugdiyona Rafkatova  e  Mukhayyoa Akhmatova. Il bronzo di Kenya Perna.🔗 Leggi su Agi.it

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