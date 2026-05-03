In Germania, le origini italiane di una persona sono considerate un elemento che contribuisce al suo lavoro, mentre l'empatia viene vista come un elemento che può fare la differenza nei mercati del Nord Europa. A Leonforte, nell’entroterra ennese, Michele Castagna è cresciuto imparando fin da giovane il valore delle radici familiari.

A Leonforte, nell’entroterra ennese, Michele Castagna è cresciuto imparando presto il valore delle radici. Un piccolo paese, una comunità stretta, un’identità forte. Poi, nel 2010, la scelta di partire per la Germania, seguendo l’amore. “Un’esperienza all’estero penso che l’avrei fatta a prescindere, ma non con l’dea di trasferirmi definitivamente”, racconta oggi a ilfattoquotidiano.it. E invece, dopo 16 anni, Michele ha pian piano tracciato la sua strada, un percorso capace di trasformarlo da giovane curioso a professionista che costruisce ponti tra l’ Italia e il Nord Europa. L’arrivo non è stato semplice. Nonostante una buona conoscenza di inglese, francese e spagnolo, il tedesco rappresentava una barriera concreta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Germania le radici italiane mi aiutano nel lavoro. L’empatia fa la differenza nei mercati del Nord Europa”

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