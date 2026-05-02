Una megattera chiamata “Timmy” è stata liberata nel Mare del Nord dopo essere rimasta intrappolata in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dal 3 marzo scorso. La balena era stata trovata intrappolata in una chiatta e, dopo alcune operazioni di salvataggio, è stata rimessa in acqua. La liberazione si è conclusa senza incidenti, e la balena si è allontanata in mare aperto.

Una megattera soprannominata “Timmy” dai media tedeschi è stata liberata da una chiatta nel Mare del Nord dopo che era rimasta intrappolata in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. La salute del mammifero era peggiorata man mano che si incagliava ripetutamente in acque basse, e i tentativi di indirizzarla verso acque più profonde erano stati finora inutili. Il ministro dell’Ambiente del Meclemburgo-Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un’iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica secondo cui l’operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l’animale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, la megattera ‘Timmy’ liberata nel Mare del Nord

German rescuers try to save beached humpback whale

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