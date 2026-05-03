Durante l’estate sembrava che il ruolo di Calhanoglu potesse cambiare, ma alla fine si è confermato come elemento centrale per la squadra. La sua presenza ha contribuito in modo decisivo alla conquista del 21° scudetto dell’Inter. La sua regia in campo ha segnato un punto di svolta durante tutta la stagione, mantenendo un ruolo imprescindibile nelle prestazioni della squadra.

Nello scudetto numero 21 dell’Inter, ci sono diverse chiavi di lettura: una di queste è sicuramente legata ad Hakan Calhanoglu. Il capitano della nazionale turca un’estate fa sembrava ai titoli di coda, dopo la batosta nella finale di Champions League contro il PSG (0-5) e le frizioni, chiamiamole così, con Lautaro Martinez. Le parole e le promesse di Cristian Chivu hanno non solo pacificato la situazione all’interno della squadra nerazzurra, ma hanno ribadito la centralità di Calha nel copione interista. Il risultato è stato una stagione da protagonista, con l’unica pagina negativa degli infortuni: “Certe volte ho esagerato, ho trentadue anni, devo imparare a gestirmi meglio ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In estate sembrava in partenza, poi è tornato indispensabile: la regia di Calhanoglu dirige lo scudetto dell’Inter

Notizie correlate

Calhanoglu si cuce lo Scudetto: la storia Instagram scatena i tifosi dell’Inter – FOTOdi Stefano CoriCalhanoglu scalda l’ambiente tramite le sue storie Instagram! La foto pubblicata questa mattina infiamma i cuori dei tifosi nerazzurri...

Calciomercato Inter, futuro scritto per Bastoni: prima lo Scudetto e poi la partenza per Barcellona? Svelata la strategia del difensore e il piano dei nerazzurriCalciomercato Inter, futuro scritto per Bastoni: prima lo Scudetto e poi la partenza per Barcellona? Svelata la strategia del difensore e il piano...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Uno score impressionante, il legame con Chivu e l'ipotesi rinnovo: Calhanoglu più vicino all'Inter; Calhanoglu-Inter, tra il richiamo della Turchia e la permanenza in nerazzurro; Calciomercato Inter news | Hakan Calhanoglu, avanti insieme? Galatasaray più lontano (oggi 23 aprile 2026); Tegola Inter: stagione finita per Calhanoglu? Il comunicato e l'esito degli esami del centrocampista.

Metamorfosi Calhanoglu, il capolavoro di Chivu: da uomo in uscita a cervello dello scudetto dell'InterEstate da separato in casa, il richiamo del Galatasaray, poi la rinascita con Chivu: rendimento top e leadership, il turco è tornato il faro dei nerazzurri. msn.com

Inter, retromarcia Calhanoglu: convinto da Chivu, ora vuole restare. Ok Oaktree: due opzioniIl regista dell'Inter, che già dalla scorsa estate sembrava vicino al ritorno in Turchia, vuole rimanere ancora a Milano e vincere trofei ... msn.com

L’INTER È CAMPIONE D’ITALIA Da Lautaro a Pio Esposito, da Thuram a Dimarco e Calhanoglu. Senatori e nuovi sotto la leadership di Chivu, un gruppo che ha regalato bonus a raffica a tutti i fantallenatori! L’Inter torna sul tetto d’Italia - facebook.com facebook

Inter-Parma, anche Luis Henrique e Calhanoglu in panchina con i compagni x.com