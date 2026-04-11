In vista della prossima stagione, il difensore dell'Inter ha dichiarato di voler conquistare lo Scudetto prima di valutare eventuali opportunità di mercato. La società nerazzurra, invece, sembra aver stabilito una strategia precisa, puntando sulla competitività in campionato e mantenendo aperta la possibilità di future trattative. La situazione rimane sotto osservazione, con l'interesse del Barcellona che si fa sempre più concreto.

Calciomercato Milan al bivio Champions: Lewandowski, Goretzka e gli addii di Pulisic, Leao e.I piani dei rossoneri verrebbero rivoluzionati così Mercato Juventus con o senza Champions, cosa cambierebbe: tre possibili ‘sacrifici’ dolorosi e chi arriverebbe (o no) in estate. Il focus completo Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. La linea guida è quella di.» Calciomercato Inter, futuro scritto per Bastoni: prima lo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, futuro scritto per Bastoni: prima lo Scudetto e poi la partenza per Barcellona? Svelata la strategia del difensore e il piano dei nerazzurri

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