Calhanoglu si cuce lo Scudetto | la storia Instagram scatena i tifosi dell’Inter – FOTO

Un giocatore dell’Inter ha condiviso su Instagram una foto che ha suscitato reazioni tra i tifosi, molti dei quali sono rimasti entusiasti. La pubblicazione è arrivata questa mattina e ha attirato l’attenzione di parte della tifoseria nerazzurra. La foto, condivisa nelle storie social del calciatore, ha acceso le discussioni tra gli appassionati riguardo alle prossime sfide e alle possibilità di vittoria del campionato.

di Stefano Cori Calhanoglu scalda l’ambiente tramite le sue storie Instagram! La foto pubblicata questa mattina infiamma i cuori dei tifosi nerazzurri. L’Inter vincendo o pareggiando questa sera contro il Parma allo Stadio Giuseppe Meazza diventerebbe campione d’Italia. L’attesa è tanta, la carica dell’ambiente anche di più! Anche tra i calciatori nerazzurri si respira aria di Tricolore. Questa mattina Hakan Calhanoglu ha deciso di infuocare i tifosi interisti con la sua storia Instagram: Uno Scudetto già cucito, quello vinto nella stagione 20232024 battendo il Milan nel derby giocato il 22 aprile, lo Scudetto della seconda stella. L’altro titolo cucito quasi del tutto e sotto la scritta 20:45, San Siro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu si cuce lo Scudetto: la storia Instagram scatena i tifosi dell’Inter – FOTO Notizie correlate Leggi anche: L’Inter a Como si cuce lo scudetto: 4-3 in rimonta a Fabregas Mandzukic ritrova Allegri: la FOTO scatena la nostalgia dei tifosi della Juventus – FOTOdi Redazione JuventusNews24Mario Mandzukic ritrova il suo mentore Max Allegri: la foto scatena la nostalgia dei tifosi della Juventus. Panoramica sull’argomento Calhanoglu, niente scaramanzia prima di Inter-Parma: scudetto cucito sulla magliaCi siamo. Oggi l’Inter ha l’occasione di conquistare lo scudetto. Per di più davanti al pubblico di San Siro. Contro il Parma, i nerazzurri possono centrare il 21esimo titolo della loro storia, dopo l ... corrieredellosport.it Calhanoglu, niente scaramanzia: ha già cucito il 2° scudettoNel VIDEO Roberta Noè da Piazza Duomo ci avvicina a Inter-Parma con l'attesa crescente dei tifosi nerazzurri che vedono lo scudetto ormai ad un passo. Attesa dei tifosi ma non solo perché c'è anche ... sport.sky.it