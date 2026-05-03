Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di venerdì Primo Maggio in località Faeto Mille, quando un'auto è finita in una scarpata mentre scendeva da una baita. A bordo c'era un uomo di 84 anni, originario di Edolo, che non è sopravvissuto allo schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Finisce con l’auto in una scarpata e non ha scampo. È morto così, in un incidente stradale, Gianfranco Vittorio Brichetti, ottantaquattrenne di Edolo che ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì Primo Maggio in località Faeto Mille. L’allarme è scattato alle 17. L’anziano procedeva al volante della propria Fiat Panda lungo una strada sterrata, in discesa nel bosco, quando per motivi in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è uscito dalla carreggiata, finendo poi in un precipizio laterale. L’ipotesi più accreditata è che abbia avuto un malore. L’auto è scivolata lungo il pendio per una ventina di metri e l’impatto non gli ha lasciato possibilità di salvezza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In discesa dalla baita. Auto nella scarpata. Non ce la fa a 84 anni

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