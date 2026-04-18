Incidente in tangenziale a Venaria Reale | auto esce dalla carreggiata e si ribalta nella scarpata

Nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, si è verificato un incidente sulla tangenziale nord in direzione Milano-Aosta, a pochi metri dallo svincolo di Venaria Reale. Un veicolo è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato nella scarpata laterale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell'incidente.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto immediatamente prima dello svincolo di Venaria Reale. Si è trattato dell'uscita autonoma dalla carreggiata di un'auto Fiat Panda, che si è ribaltata nella.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente in tangenziale a Venaria Reale: auto di carreggiata e si ribalta nella scarpataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto... Incidente in tangenziale a Venaria Reale: scontro tra due auto, una esce di carreggiata e si ribaltaUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: INCIDENTE IN TANGENZIALE - Autotreno perde il container dal rimorchio: caos e disagi - FOTO. Incidente in tangenziale a Venaria Reale: auto esce dalla carreggiata e si ribalta nella scarpataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto immediatamente prima dello svincolo di Venaria Reale. Si è ... torinotoday.it Incidente in tangenziale a Venaria Reale: scontro tra due auto, una esce di carreggiata e si ribaltaUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto immediatamente prima dello svincolo di Venaria Reale. Si è ... torinotoday.it