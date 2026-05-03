Il Vero Volley ha avviato il progetto “True Love Impact” per affrontare alcune sfide che coinvolgono i giovani, tra cui fragilità, disagio sociale, abusi e disabilità. La collaborazione mira a supportare i ragazzi attraverso iniziative dedicate, portando lo sport in prima linea come strumento di intervento e solidarietà. La proposta si inserisce in un percorso di impegno sociale promosso dalla squadra, con l’obiettivo di coinvolgere e aiutare le nuove generazioni.

Fragilità giovanili, disagio sociale, abusi e disabilità: il Vero Volley scende in campo con il progetto “True Love Impact”. Per sensibilizzare su queste e altre tematiche sociali, da domani a mercoledì all’Opiquad Arena di Monza, il Consorzio organizza la prima edizione della rassegna. "Sarà uno spazio di dialogo tra mondo sociale, educativo, culturale e istituzionale, con un’attenzione particolare alle fragilità, ai giovani, alle famiglie e ai contesti educativi", dice Alessandra Marzari, dirigente medico al Niguarda di Milano e presidente del Consorzio Vero Volley. I giovani sono sempre più soggetti a un disagio psicologico tanto che, in Italia, l’80% dei problemi mentali insorge prima dei 18 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In campo per il sociale. Ora lo sport lancia la sfida alle fragilità giovanili

How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

Notizie correlate

In campo per i cittadini “senior”: lo sport diventa motore di inclusione socialeIl Comune di Brindisi partecipa al progetto europeo Urbact “Olympics4All” per promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento degli...

Fondazione Unhate presenta a Roma ‘Fragile’, lo studio sulle fragilità giovanili – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 La Fondazione Unhate, presieduta da Alessandro Benetton e supportata da Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma, ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: In campo per il sociale. Ora lo sport lancia la sfida alle fragilità giovanili; In campo per crescere. Scuole aperte tra sport, inclusione e socialità; Enel Cuore sostiene il Twinning Project: Juventus in campo per il reinserimento sociale; Fisco, economia e Stato sociale, le vere sfide del nostro 25 aprile.

Enel Cuore sostiene il Twinning Project: Juventus in campo per il reinserimento socialeGrazie a Enel Cuore, ente filantropico del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, si tengono corsi formativi da allenatore per minori e giovani adulti negli istituti penitenziari ... affaritaliani.it

Volontariato aziendale, in campo il gigante della fibra otticaLa società che si occupa di banda larga (e che detiene la vecchia rete in rame) annuncia l'avvio di programmi di impegno sociale per il proprio personale: 18mila persone. Al via le candidature nelle ... vita.it

FOTO ZOOM - Como-Napoli, Buongiorno mostra i segni dei duelli in campo @ale.bongio #buongiorno - facebook.com facebook

Il ritorno di #Pogba: 58 minuti in campo con il #Monaco (che vince e condanna il #Metz alla retrocessione) x.com