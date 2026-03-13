Fondazione Unhate presenta a Roma ‘Fragile’ lo studio sulle fragilità giovanili – Il video

La Fondazione Unhate ha presentato a Roma il video dello studio intitolato “FRAGILE – mappae mundi di una nuova generazione”, che analizza le fragilità giovanili. La presentazione si è svolta il 10 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di rappresentanti della fondazione, sostenuta da Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma. L’iniziativa fa parte delle attività del suo Osservatorio permanente dedicato al tema.

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 La Fondazione Unhate, presieduta da Alessandro Benetton e supportata da Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma, ha presentato i risultati della prima iniziativa del suo Osservatorio permanente: lo studio “FRAGILE – mappae mundi di una nuova generazione”. La ricerca, che ha preso in esame un campione di giovani italiani tra i 13 e i 24 anni, offre una fotografia inedita delle dinamiche psicologiche e sociali dei ragazzi contemporanei. Sotto la direzione scientifica del Prof. Mauro Magatti e curata dal team multidisciplinare della Fondazione Poetica per la Generatività Sociale, l’indagine esplora come le nuove generazioni reagiscano a un contesto globale caratterizzato da opportunità illimitate che, paradossalmente, generano nuove forme di fragilità. 🔗 Leggi su Open.online

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Una raccolta di contenuti su Fondazione Unhate

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I giovani italiani: il 24% sono sfiduciati e sotto pressione. La ricerca dalla Fondazione Unhate di Alessandro Benetton: 'il 17% sono attivi e aperti'. #ANSA x.com

Svariati osservatori da tempo provano a fotografare le nuove generazioni ma fotografare non significa capire. Per questo con @unhatefoundation e Fondazione Poetica abbiamo preso parte al progetto Unfiltered. Voci generazionali: un lavoro che parte dall’as - facebook.com facebook