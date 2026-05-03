Le aziende del settore della componentistica sono in allarme a causa delle recenti tensioni commerciali. Donald Trump ha annunciato l'intenzione di applicare, a partire da domani, dazi del 25% su auto e camion importati dall'Unione Europea. Tuttavia, le imprese del gruppo automobilistico sono state poco coinvolte da questa decisione, che sembra avere più un risvolto politico che gestionale.

"Donald Trump ha annunciato l'applicazione, da domani, di dazi del 25% su auto e camion importati dall'Ue? Il problema che si pone è sicuramente politico e non manageriale. Per questo, dovrebbe essere proprio Bruxelles a farsi carico della differenza di costi e, nel frattempo, avviare un negoziato con la Casa Bianca. Dunque, per fare un paragone, un'azione simile a quella fatta per le accise sui carburanti. Il problema, del resto, è tra due governi e non mi sembra giusto che a pagare il conto sia l'industria automotive". In attesa di sviluppi, ecco la ricetta di Bernardo Bertoldi, docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Torino, nonché autore del caso di studio ad Harvard sul "metodo Marchionne", dopo l'annuncio a sorpresa di Trump nel fine settimana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In allarme le imprese della componentistica. Stellantis poco colpita

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