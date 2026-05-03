Un professionista della sanità di Fermo, lo psichiatra Mario Vitali, è stato inserito nel gruppo di lavoro nazionale dedicato alla salute mentale e ai nuovi percorsi per il trattamento sanitario obbligatorio (Tso). La nomina riguarda un incarico a livello nazionale, e Vitali rappresenta la regione in questa commissione. La sua presenza si aggiunge a quella di altri esperti chiamati a contribuire alle decisioni sul tema.

C’è anche un professionista della sanità fermano, lo psichiatra Mario Vitali, nel gruppo di lavoro nazionale dedicato alla salute mentale e ai nuovi percorsi per il trattamento sanitario obbligatorio (Tso). "La Commissione salute del Coordinamento delle Regioni italiane ha inserito due professionisti della sanità marchigiana in due importanti commissioni nazionali. Considerate le tante regioni e altrettanti professionisti, è un risultato importante per le Marche" la chiosa dell’assessore regionale alla sanità, paolo Calcinaro, a commento dell’esito della riunione dedicata alle nuove designazioni regionali negli organismi nazionali istituito in ambito sanitario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Importante nomina per Mario Vitali

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