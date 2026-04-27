Il governo ha manifestato l’intenzione di intervenire sulla prossima nomina di un’importante carica nel Consiglio di Stato. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze nel Consiglio si avvicinano, e si parla di possibili influenze politiche sulla scelta dei candidati. La procedura di selezione, che di norma si svolge secondo regole definite, potrebbe essere soggetta a pressioni o interventi da parte delle istituzioni governative.

Le elezioni al Consiglio di Stato hanno da sempre una certa autonomia dalle ingerenze della politica: questa volta pare di no I due più alti incarichi direttivi del Consiglio di Stato, il massimo organo della giustizia amministrativa italiana, stanno per essere ridefiniti. Il presidente aggiunto, Carmine Volpe, a metà maggio compirà 70 anni, e dovrà dunque andare in pensione. Tra un anno, invece, lascerà il suo incarico il presidente, Luigi Maruotti, pure lui per aver raggiunto il limite d’età. Le due nomine sono in realtà collegate: quasi sempre, secondo un’antica prassi, il presidente aggiunto, che è un po’ paragonabile al vicepresidente, viene promosso presidente quando questo lasca il suo incarico.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come e perché il governo vuole influenzare un’altra nomina importante

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