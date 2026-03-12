Importante nomina per Fabio Vanni
Fabio Vanni, psicologo e psicoterapeuta, ha ricoperto il ruolo di dirigente presso l’ASL di Parma. Attualmente è presidente di ‘Progetto Sum ETS’ e della 'Rete per la Psicoterapia Sociale ETS', due organizzazioni nazionali con sede centrale a Parma che si occupano di migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di aiuto.
