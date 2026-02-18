Imperia | Filosofia in scena al Teatro Cavour un ciclo di incontri per affrontare le sfide del presente
A Imperia, il Teatro Cavour ha deciso di organizzare una serie di incontri chiamata
Imperia si Interroga con i Filosofi: Il Teatro Cavour Diventa un Laboratorio di Idee. Il Teatro Cavour di Imperia ospita un ciclo di incontri, “Vivere con filosofia”, che mira a portare il pensiero filosofico nel dibattito contemporaneo. La rassegna, ideata da Sergio Maifredi e curata da Simone Regazzoni, si propone di esplorare le domande fondamentali dell’esistenza attraverso le figure e le idee dei grandi filosofi, a partire da Diogene il Cinico il 24 febbraio. L’iniziativa vuole trasformare il teatro in un luogo di confronto culturale aperto alla comunità. Un Dialogo Antico per Sfide Moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu
Al teatro Cavour di Imperia appuntamento con Vivere con filosofia; Al Teatro Cavour di Imperia una nuova rassegna filosofica dal 17 febbraio al 17 marzo 2026.
