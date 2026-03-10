Cinesorriso Imperia debutta al Teatro Cavour | tre giorni tra cinema comicità e nuovi media

A Imperia, il teatro Cavour si apre per tre giorni dedicati al cinema, alla comicità e ai nuovi media. L’evento, organizzato da Cinesorriso Imperia, propone spettacoli e incontri che esplorano le tendenze attuali nel mondo dell’intrattenimento. La rassegna rappresenta una novità per la città e coinvolge diversi artisti e professionisti del settore. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Nasce a Imperia un nuovo appuntamento dedicato alla commedia e ai linguaggi dell’umorismo contemporaneo. Dal 12 al 14 marzo 2026 il Teatro Cavour ospiterà la prima edizione di Cinesorriso Imperia, festival cinematografico che mette al centro il buonumore come strumento di racconto del presente, in dialogo con il cinema, i nuovi media e le forme espressive delle nuove generazioni. Ad aprire il festival sarà un riconoscimento di grande prestigio: Angela Finocchiaro riceverà infatti il Premio alla Carriera nella serata inaugurale. Un omaggio a una delle interpreti più amate del panorama italiano, protagonista di un percorso artistico che ha saputo attraversare con originalità, intelligenza e sensibilità la commedia, il teatro e il cinema. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Cinesorriso Imperia debutta al Teatro Cavour: tre giorni tra cinema, comicità e nuovi media Articoli correlati Cinesorriso Imperia, dal 12 al 14 marzo il buonumore in scena tra cinema e nuovi mediaCinesorriso Imperia Il buonumore in scena tra cinema e nuovi media Prima edizione Teatro Cavour di Imperia, dal 12 al 14 marzo Tra i premiati: Paolo... Imperia: Filosofia in scena al Teatro Cavour, un ciclo di incontri per affrontare le sfide del presente.Il Teatro Cavour di Imperia ospita un ciclo di incontri, "Vivere con filosofia", che mira a portare il pensiero filosofico nel dibattito... Altri aggiornamenti su Cinesorriso Imperia Temi più discussi: Cinesorriso Imperia; Cinesorriso Imperia, il festival della commedia: premio alla carriera ad Angela Finocchiaro; Matilde Gioli premiata come Miglior Attrice: risate e lacrime (di gioia) all'evento imperdibile; Imperia capitale del sorriso: dal 12 al 14 marzo debutta Cinesorriso al Teatro Cavour. Arte cinematografica uno strumento importante di visione positiva/Il programma. «Non è solo un festival, ma un messaggio»: Imperia lancia CinesorrisoImperia. «Non è solo un festival, ma un messaggio». Il sindaco Claudio Scajola sintetizza così il senso della prima edizione di Cinesorriso Imperia, in programma al Teatro Cavour dal 12 al 14 marzo ... riviera24.it Cinesorriso Imperia, dal 12 al 14 marzo il buonumore in scena tra cinema e nuovi mediaCinesorriso Imperia Il buonumore in scena tra cinema e nuovi media Prima edizione Teatro Cavour di Imperia, dal 12 al 14 marzo Tra i premiati: Paolo ... romadailynews.it Cinesorriso Imperia – Il buonumore in scena Dal 12 al 14 marzo il Teatro Cavour, insieme al Cinema Centrale, ospiterà Cinesorriso Imperia, il festival dedicato alla commedia e all’umorismo nel cinema e nei media. Tre giorni di proiezioni, incontri con attori - facebook.com facebook Cinesorriso Imperia: al Teatro Cavour Angela Finocchiaro, Matilde Gioli e Paolo Calabresi x.com