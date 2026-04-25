Da mercoledì a venerdì, Imperia ospiterà la tappa Platinum del campionato nazionale femminile di beach volley sulla Spiaggia d’Oro. L’evento si svolgerà dal 1 al 3 maggio e vedrà la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni italiane. La manifestazione prevede incontri durante tutto il giorno, con partite che si svolgeranno sulla spiaggia nel centro della città.

? Cosa sapere Imperia ospita la tappa Platinum del campionato nazionale femminile dal 1 al 3 maggio.. L'evento a Porto Maurizio include tornei Serie B2 e competizioni per studenti universitari.. Dal 1° al 3 maggio la Spiaggia d’Oro di Porto Maurizio ospiterà la tappa Platinum del campionato italiano femminile 2×2, riportando Imperia al centro del nazionale del beach volley. L’arenile di Borgo Marina si trasformerà in un palcoscenico sportivo di alto livello con l’allestimento di tre campi da gioco pronti a ospitare atlete e atleti professionisti. L’evento principale, previsto per venerdì 1° maggio, segna il quinto appuntamento del circuito nazionale dopo le tappe disputate a Milano, Beinasco, Albisola Marina e Marina di Massa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beach volley: Imperia accende la Spiaggia d’Oro con il Platinum

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