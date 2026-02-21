Volley serie B2 Occasione Ambra stasera a Coverciano

Ambra Cavallini Pontedera avanti tutta. La vittoria di domenica scorsa è linfa vitale per le biancoblu che dimostra l'ottimo momento fisico, tattico e di soprattutto di atteggiamento e grinta. La stessa prestazione va replicata stasera a Coverciano in casa del Rinascita Volley, penultima con 14 punti in piena zona retrocessione. Si gioca alle 21 e il team di Tagliagambe, settimo con 21 punti, non può fallire questo appuntamento, terzo turno del girone di ritorno. La vittoria al tie-break di domenica scorsa contro l'Ariete di Prato, vicecapolista del torneo, è un chiaro segnale del momento positivo di Simoncini e compagne che hanno iniziato il 2026 a suon di vittorie (una sconfitta al tie-break) portando nel loro forziere 8 punti.