Gattinoni fine mandato con i numeri | 102 milioni investiti senza un euro di debito

Care lecchesi, con questa newsletter speciale, la numero 247, si chiude il mio primo mandato da sindaco di Lecco. Durante il mio incarico sono stati investiti 102 milioni di euro, senza accumulare alcun debito. Questa comunicazione intende condividere i risultati raggiunti e le cifre che li rappresentano, senza entrare in analisi o giudizi.

Care e cari Lecchesi,vi raggiungo con questa ultima newsletter "speciale", la n. 247, che conclude il mio primo mandato da sindaco di Lecco. Per le regole della campagna elettorale — si voterà per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio 2026 — questo nostro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Lecco, 102 milioni investiti e debito dimezzato: i numeri della città nel bilancio di Gattinoni

Sicurezza di ponti e viadotti. Investiti 35 milioni di euro per 21 opere fino al 2029Oltre 35 milioni di euro per garantire la sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale proviniale.

Temi più discussi: Lecco, 102 milioni investiti e debito dimezzato: i numeri della città nel bilancio di Gattinoni; Lecco, bilancio di mandato: Investimenti record, merito dei progetti; Relazione di fine mandato, Lega all'attacco: Propaganda elettorale pagata con i soldi dei lecchesi; Lecco, opposizione all’attacco di Gattinoni: Programma disatteso e comunicazione furba.

BILANCIO DI FINE MANDATO PER IL COMUNE DI LECCO: CITTÀ CHE CRESCELECCO – È stata presentata nella sala delle scuderie di Villa Manzoni la relazione di fine mandato 2020-2026, il documento attraverso cui l’amministrazione comunale ha reso conto alla cittadinanza ... lecconews.news

Relazione di fine mandato, Lega all'attacco: Propaganda elettorale pagata con i soldi dei lecchesiCinzia Bettega, capogruppo Lega in consiglio comunale, accusa l'amministrazione Gattinoni di aver usato fondi pubblici per comunicazione di parte: 75.000 euro, il quadruplo di quanto spese Brivio ... leccotoday.it

Lecco, bilancio di mandato: «Investimenti record, merito dei progetti» Gattinoni rivendica la cifra record di fondi stanziati negli ultimi sei anni: 102 milioni di euro «Abbiamo anche ridotto l’indebitamento del Comune, creato infrastrutture fisiche e spazi di aggreg - facebook.com facebook