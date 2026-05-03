Panieri si ricandida | 250 milioni investiti in cinque anni ora ricostruzione e rilancio
Marco Panieri si candida per un secondo mandato a Imola, presentando alcuni dati relativi ai primi cinque anni di amministrazione. Tra i risultati citati ci sono 250 milioni di euro investiti, di cui 120 milioni provenienti dai fondi Pnrr, e la sostituzione di 14.000 punti luce. Inoltre, la squadra di polizia locale è stata ampliata da 54 a 70 agenti.
Marco Panieri si presenta agli elettori imolesi per il secondo mandato con numeri alla mano: 250 milioni di investimenti complessivi, 120 milioni di fondi Pnrr, 14mila punti luce sostituiti e una polizia locale passata da 54 a 70 agenti.Un bilancio che il sindaco uscente rivendica, pur.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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