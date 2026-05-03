Imanatma | l’universo onirico di Testasecca in mostra a Roma

A Roma, presso lo spazio Porte Rosse in Via dei Sabelli 8, è stata inaugurata una mostra personale dell’artista Testasecca intitolata Imanatma. L’esposizione presenta una serie di opere che esplorano il mondo onirico, offrendo ai visitatori un’immersione visiva nei sogni e nelle immagini create dall’artista. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile fino a una data ancora da definire.

Cosa: Imanatma, mostra personale dell’artista Testasecca.. Dove e Quando: Porte Rosse, Via dei Sabelli 8, Roma. Dal 15 al 17 maggio 2026.. Perché: Un’esperienza sensoriale e psicologica che fonde arte urbana e introspezione, arricchita da una sonorizzazione immersiva.. La scena artistica capitolina si arricchisce di un nuovo, suggestivo capitolo con l’apertura di Imanatma, la mostra personale di Testasecca ospitata negli spazi di Porte Rosse, nel cuore pulsante di San Lorenzo. Non si tratta di una semplice esposizione di opere, ma di un vero e proprio dispositivo di indagine che invita il visitatore a varcare la soglia del visibile per addentrarsi nei territori meno battuti della psiche.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Imanatma: l’universo onirico di Testasecca in mostra a Roma Notizie correlate Leggi anche: Imanatma di Testasecca Leggi anche: Vernissage e presentazione del catalogo 'Un mondo di sogni. L'universo onirico di Jean Calogero'