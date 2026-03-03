Vernissage e presentazione del catalogo ' Un mondo di sogni L' universo onirico di Jean Calogero'

Si è svolto un vernissage presso l'Operà - Art Gallery and Events di Acireale per la presentazione del catalogo 'Un mondo di sogni. L'universo onirico di Jean Calogero'. L'evento ha visto la partecipazione di artisti, appassionati e curatori che hanno potuto ammirare le opere dell'artista e approfondire i dettagli del volume dedicato alla sua produzione. La serata ha offerto un'occasione per scoprire il lavoro di Calogero attraverso le sue creazioni.