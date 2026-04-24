Imanatma di Testasecca
Porte Rosse ospita la mostra personale di Testasecca intitolata Imanatma. L'esposizione mette in mostra le sue opere realizzate negli ultimi anni, frutto di un percorso di ricerca visiva che ha portato a una trasformazione significativa nel suo stile. La mostra presenta una selezione di lavori che riflettono questa evoluzione artistica, offrendo ai visitatori uno sguardo sulla sua evoluzione creativa.
Porte Rosse presenta Imanatma, mostra personale di Testasecca.Con Imanatma, Testasecca rende visibile una trasformazione profonda, maturata nel corso degli ultimi anni di ricerca visiva. L’artista sembra porsi di fronte a un dispositivo speculare, interrogando simultaneamente la propria.🔗 Leggi su Romatoday.it
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