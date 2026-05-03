Il vescovo nel cuore di Forlì Ovest | tre settimane tra le comunità colpite dall' alluvione

Dal 4 al 24 maggio, il vescovo visiterà le parrocchie nel vicariato di Forlì Ovest, impegnandosi in un percorso di incontri con le comunità colpite dall’alluvione. Questa fase della visita pastorale durerà tre settimane e coinvolgerà diverse parrocchie della zona. Il suo cammino prenderà avvio nel cuore di Forlì Ovest, con l’obiettivo di ascoltare e incontrare le persone che vivono in quelle aree.

Prosegue il cammino di monsignor Livio Corazza tra le parrocchie della città, con una nuova e intensa tappa della visita pastorale che, dal 4 al 24 maggio, vedrà il vescovo protagonista nel vicariato di Forlì Ovest. Il territorio interessato abbraccia le comunità di Romiti, San Varano.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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