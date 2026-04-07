Strade colpite dall’alluvione l’Unione delle Province chiede interventi finanziari immediati

Le strade di alcune zone sono state danneggiate dall’alluvione recente. La situazione ha portato l’Unione delle Province d’Italia a chiedere interventi finanziari urgenti per far fronte ai danni causati dall’evento atmosferico. Il Comitato Direttivo dell’ente ha approvato una richiesta ufficiale per ottenere i fondi necessari a riparare le infrastrutture colpite. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi attraverso una nota ufficiale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comitato Direttivo dell’Unione delle Province d’Italia ha approvato all’unanimità un Ordine del giorno con il quale si richiedono misure straordinarie ed urgenti per “ ripristinare al più presto i collegamenti” nelle aree del Centro Sud colpite “dalla drammatica ondata di maltempo che ha provocato danni gravissimi alle infrastrutture stradali e in particolare alla rete viaria provinciale”. La notizia diramata nelle scorse ore dalla stessa Upi è stata accolta positivamente dal Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che lo scorso 4 aprile, alla fine degli eventi alluvionali che hanno colpito anche... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strade colpite dall’alluvione, l’Unione delle Province chiede interventi finanziari immediati Strade danneggiate dall’alluvione. Dal 10 marzo i primi interventiSono passati quasi tre anni dall’alluvione del maggio 2023 che mise in ginocchio l’intera Romagna, lasciando ferite profonde anche nel territorio... Alluvioni a Benevento: l’imprenditore chiede interventi immediatiUn imprenditore di Benevento chiede interventi immediati sulla manutenzione del territorio, denunciando la ricorrenza di alluvioni che minacciano le... Temi più discussi: Risanamento post alluvione. Proseguono i lavori idraulici nelle strade vicine al Savio; Via Montereale, fine dell'odissea: la strada collinare torna ai cittadini entro aprile; Opere contro l’incubo allagamenti. Raffica di lavori per strade e frane; Il maltempo si abbatte su Molise, Abruzzo e Puglia: bloccata la tratta ferroviaria adriatica. Maracalagonis, strade danneggiate dall'alluvione: le segnalazioni al ComuneIl Comune di Maracalagonis sta procedendo all’invio di tutte le schede di dettaglio di tutte le strade e le zone colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Sono iniziati anche i lavori di manutenzione ... unionesarda.it Strade danneggiate dall’alluvione. Dal 10 marzo i primi interventiSono passati quasi tre anni dall’alluvione del maggio 2023 che mise in ginocchio l’intera Romagna, lasciando ferite profonde anche nel territorio lughese. Ora uno dei capitoli più attesi della ... ilrestodelcarlino.it Si lavora anche a Pasqua per riaprire le strade e liberare Roseto Valfortore e Faeto dall’isolamento Sopralluogo in elicottero del capo della protezione civile, Ciciliano, e del governatore Decaro sulle zone dei Monti Dauni colpite dal maltempo Roseto Valfortor - facebook.com facebook