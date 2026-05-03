Il presidente del Tolentino ha annunciato che la società sta valutando la conferma di Passarini come allenatore per la prossima stagione. Con il direttore sportivo Crocetti si stanno discutendo le possibilità di proseguire insieme o di intraprendere strade diverse. Nelle dichiarazioni pubbliche, il presidente ha comunque espresso l’intenzione di mantenere la fiducia nel tecnico attuale, senza menzionare altre decisioni ufficiali in merito.

"Con il direttore sportivo Crocetti stiamo valutando se continuare insieme oppure dividerci, mentre abbiamo intenzione di dar fiducia al nostro attuale tecnico Passarini"- Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, getta lo sguardo al futuro della squadra cremisi. "Adesso – aggiunge – siamo attualmente in attesa di un incontro con il tecnico per capire meglio le dinamiche e se, come spero, ci siano tutte le condizioni di poter continuare insieme un’altra stagione". Il numero uno del club tolentinate tira le somme della stagione appena conclusasi. "Ora siamo al lavoro per programmare il prossimo anno, ma la stagione è stata positiva sotto tanti aspetti".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Tolentino sta già pensando al futuro: "Passarini? Vogliamo confermarlo"

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