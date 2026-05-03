Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che l’Iran dovrà chiudere i pozzi di petrolio entro la prossima settimana. La mossa fa parte di una strategia più ampia di Teheran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz, una misura che potrebbe portare all’esaurimento delle scorte di petrolio e influenzare i mercati energetici mondiali. La questione riguarda le tensioni tra i due paesi e le implicazioni sul settore energetico internazionale.

Con pazienza Teheran lavora per evitare la trappola americana del blocco di Hormuz: il temutissimo ‘ Tank Top ‘, cioè i serbatoi pieni fino all’orlo. Se gli stoccaggi raggiungessero infatti il massimo della capacità fisica, l’Iran dovrebbe chiudere i pozzi petroliferi: un’operazione costosa e pericolosa, che può danneggiare i giacimenti in modo permanente. Washington oramai non fa più nemmeno troppo mistero di mirare alla chiusura dei pozzi per infliggere un colpo durissimo all’Iran. Domenica lo stesso segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, ha annunciato che la prossima settimana l’Iran potrebbe dover chiudere i pozzi petroliferi. Ma molti analisti non concordano con la sua interpretazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Tesoro Usa: “L’Iran dovrà chiudere i pozzi la prossima settimana”. La strategia di Teheran per evitare il temuto ‘Tank Top’

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