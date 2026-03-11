Iran come fa a resistere a Usa e Israele | la strategia della non sconfitta di Teheran

In Iran, il governo ha messo in atto una strategia chiamata “non sconfitta” per resistere alle pressioni di Stati Uniti e Israele. Nel Golfo Persico, si osserva come Teheran abbia confermato di aver mantenuto le promesse fatte prima dello scoppio del conflitto e di aver adattato rapidamente le proprie forze militari alle nuove sfide. La situazione si evolve in modo costante e le mosse di entrambe le parti sono chiare.

Nel Golfo Persico arrivano due messaggi chiari dall’evoluzione del conflitto: l’Iran ha mantenuto le promesse fatte prima della guerra e ha adattato rapidamente il proprio dispositivo militare. Non si tratta di sorprese, ma della conferma di una strategia preparata da tempo. E oggi nessuno è in grado di dire con certezza come possa concludersi lo scontro tra Teheran, Stati Uniti e Israele. Hormuz, Meloni frena sull’invio di fregate: prima la de-escalation, poi la scorta militare Una strategia annunciata prima della guerra. Nelle settimane precedenti all’operazione militare occidentale, l’Iran aveva già delineato pubblicamente le possibili risposte a un attacco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

