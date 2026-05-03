"Come faccio a non essere contento quando la mia squadra si esprime in questa maniera?". A fine partita il tecnico Antonio Calabro ha avuto parole dolci per i suoi ragazzi. "Qualche recriminazione c’è, ma solo per il fatto di non essere riusciti a ottenere il punteggio pieno che a mio avviso meritavamo. Ci abbiamo provato. Sono soddisfatto della prova, soprattutto della mentalità, e spero che lo siano anche i tifosi e la società. Per tutta la partita siamo stati la squadra che ha cercato di più la vittoria. Il risultato condiziona un po’ tutto. Va dato merito anche alla loro difesa e al loro portiere, che ha fatto due interventi importanti. Non siamo riusciti a sbloccarla.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico Calabro definisce il pareggio una "casualità». "Ci siamo espressi bene, come tante altre volte. Ringrazio tutti i tifosi». "Non posso che essere contento della squadra»

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