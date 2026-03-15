Il tecnico è soddisfatto del pareggio | Un tempo per parte Torregrossa dà sempre il suo contributo Calabro | Giusto così Bene l’atteggiamento

Il tecnico commenta il pareggio, evidenziando che ogni squadra ha avuto un tempo a testa, e sottolinea il contributo costante di Torregrossa. Calabro afferma che il risultato è giusto e apprezza l’atteggiamento mostrato in campo. La partita si è svolta al 'Romeo Menti' e, in un momento importante del campionato, il tecnico si dice soddisfatto di come si è conclusa la gara.

"Un punto prezioso in un momento chiave del campionato". Antonio Calabro, a bocce ferme, non può che essere soddisfatto di com’è finita la partita del ’Romeo Menti’ anche in virtù di come si era sviluppata. "Credo che il risultato sia corretto sulla base di ciò che si è visto sul campo – ha riconosciuto il tecnico della Carrarese in sala stampa –. Entrambe le squadre si sono dovute avvicinare a questa gara con diverse assenze importanti, ma nonostante questo sono state capaci di prendere in mano la partita, un tempo per parte, mettendo sul campo un grande spirito. Giocare a Castellammare credo non sia mai semplice e per questo credo si possa tornare a Carrara soddisfatti per quanto creato e per quanto ci portiamo a casa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il tecnico è soddisfatto del pareggio: "Un tempo per parte. Torregrossa dà sempre il suo contributo». Calabro: "Giusto così. Bene l’atteggiamento» Articoli correlati Leggi anche: Inter-Napoli 2-2, Chivu: “Il pareggio è giusto, mi è piaciuto l’atteggiamento” Il tecnico soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Bene così». Caja: "Tutti hanno dato una mano. Siamo stati molto bravi in difesa»Soddisfatto per la vittoria, ma anche per la prestazione della squadra, coach Attilio Caja sottolinea i meriti della Fortitudo. Tutti gli aggiornamenti su Il tecnico è soddisfatto del pareggio... Argomenti discussi: Juve Stabia-Carrarese 1-1, le pagelle: Confente fa due miracoli, Torregrossa gol dopo 11 mesi. Carrarese Torregrossa: Conta chi fa gol. Dobbiamo essere più precisi sotto portaL’attaccante è stato schierato titolare contro il Palermo ed ha colpito un palo: Ho calciato d’istinto ma quella palla non voleva saperne di entrare ... msn.com Juve Stabia-Carrarese 1-1, le pagelle: Confente fa due miracoli, Torregrossa gol dopo 11 mesiRisultato finale: Juve Stabia-Carrarese 1-1 JUVE STABIA Confente 6,5 – Spettatore non pagante nel primo tempo, si fa notare solo per un giallo evitabile. tuttomercatoweb.com