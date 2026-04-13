Il tecnico della squadra ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di credere ai playoff. Ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha spiegato che la squadra ha affrontato bene l’incontro, anche se ha riconosciuto la superiorità della Reggiana negli ultimi 16 metri, evidenziando il cinismo dimostrato dai rivali nel portare a casa il risultato.

"Abbiamo approcciato bene la partita, dopodiché credo che la Reggiana si sia distinta in termini di cattiveria negli ultimi 16 metri ed è stata brava a portare il punteggio dalla sua grazie al cinismo dimostrato". Antonio Calabro accetta la sconfitta, non fa drammi, ma rimarca anche le cose positive. "Credo sia doveroso – dice – evidenziare che abbiamo avuto diverse occasioni per riaprire la gara, dopo il palo di Hasa, ma probabilmente oggi abbiamo affrontato una di quelle classiche giornate dove fatichi anche ad avere fortuna anche negli episodi. Comunque non siamo stati brillanti come al solito nel primo tempo, mentre nel secondo siamo riusciti a ritrovare compattezza ed equilibrio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il TECNICO. Calabro: "Dobbiamo credere ai playoff. Ringrazio i tifosi»

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