Il Tar Puglia dà ragione al Comune di Monte Sant’Angelo | l’area a parcheggio gratuito della spiaggia Chiancamasitto è di proprietà comunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha confermato che l’area a parcheggio gratuito situata presso la spiaggia Chiancamasitto appartiene al Comune di Monte Sant’Angelo. La decisione si basa sull’analisi della documentazione ufficiale e sulla verifica della proprietà dell’area, che era stata contestata da altri soggetti. La sentenza chiarisce quindi che il sito è di proprietà comunale, confermando la gestione pubblica dello spazio.

Il Tar Puglia dà ragione al Comune di Monte Sant'Angelo: l'area a parcheggio gratuito della spiaggia Chiancamasitto è di proprietà comunale Abbiamo assistito negli ultimi mesi al tentativo da parte di un privato di affermare la natura privata di una delle particelle ove è ubicato il parcheggio comunale gratuito sito in località “Chiancamasitto” a Macchia, Per comprendere bene questa storia bisogna partire dal lontano 1977 allorquando il Comune approvò il progetto per i lavori di realizzazione dell’attuale strada che porta sulla spiaggia e sugli scogli. In tale occasione l'Ente occupò d'urgenza l’intera area e, a lavori...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Tar Puglia dà ragione al Comune di Monte Sant’Angelo: l’area a parcheggio gratuito della spiaggia Chiancamasitto è di proprietà comunale Notizie correlate Il Tar dà ragione al Comune: decaduta la concessione di suolo pubblico per due ambulanti in area UnescoAl centro del contendere di fronte alla giustizia amministrativa la reiterazione di violazioni relative all’eccedenza di occupazione rispetto alle... Comandante della polizia locale, il Tar dà ragione al Comune: legittimo il bando di selezioneIl Tribunale amministrativo regionale della Toscana conferma la correttezza dell’operato del Comune di Arezzo nella definizione del bando di concorso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il TAR Puglia chiarisce gerarchia e interpretazione della lex specialis: senza un collegamento espresso, i requisiti del capitolato non incidono sull’ammissione; Criticità nella gara del verde pubblico: il Tar riapre la partita, sospesa l'esclusione di due società; Ordine di demolizione e sequestro penale: il TAR chiarisce quando scatta davvero l’inottemperanza; Terlizzi, il Tar accoglie il ricorso del Comune all'impianto biogas: Monte Serino è un'area archeologica. Il Tar Puglia dà ragione al Comune di Monte Sant’Angelo: l’area a parcheggio gratuito della spiaggia Chiancamasitto è di proprietà comunaleAbbiamo assistito negli ultimi mesi al tentativo da parte di un privato di affermare la natura privata di una delle particelle ove è ubicato il parcheggio comunale gratuito sito in località ... ilsipontino.net SPIAGGIA Monte Sant’Angelo, il TAR conferma: parcheggio gratuito a Chiancamasitto è comunaleIl TAR Puglia dà ragione al Comune di Monte Sant’Angelo nella controversia sull’area adibita a parcheggio gratuito in località Chiancamasitto. statoquotidiano.it Stop alla gara del verde Il Tar Puglia concede la sospensiva a due società escluse facebook