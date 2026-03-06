Comandante della polizia locale il Tar dà ragione al Comune | legittimo il bando di selezione

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha deciso che il bando di selezione per il nuovo comandante della polizia locale di Arezzo è legittimo. La sentenza conferma che l’operato del Comune in questa procedura è stato corretto. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale che ha visto coinvolto il Comune e i soggetti interessati alla selezione.

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana conferma la correttezza dell'operato del Comune di Arezzo nella definizione del bando di concorso per il nuovo comandante della polizia locale. È quanto emerge dall'ordinanza depositata dalla prima sezione del Tar in merito al ricorso presentato dal sindacato Csa Regioni Autonomie Locali. A esprimere soddisfazione per la decisione è l'assessore al personale Giovanna Carlettini. «Quando gli atti della pubblica amministrazione sono adottati con attenzione e nel pieno rispetto della legge – dichiara – trovano inevitabilmente conferma nelle pronunce dei magistrati. La decisione del Tar Toscana riconosce in modo chiaro la piena legittimità e il corretto operato dell'amministrazione comunale nella definizione del bando».