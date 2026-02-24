Il Tar dà ragione al Comune | decaduta la concessione di suolo pubblico per due ambulanti in area Unesco

Il Tar della Toscana ha deciso che il Comune può revocare le concessioni di suolo pubblico a due ambulanti in area Unesco, perché non hanno rispettato le norme. La decisione nasce dal fatto che le attività commerciali non avevano i requisiti richiesti per operare in quella zona. La revoca riguarda i permessi concessi in passato e ora vengono ufficialmente annullati. La questione riguarda anche la gestione degli spazi pubblici nella zona centrale di Firenze.

Al centro del contendere di fronte alla giustizia amministrativa la reiterazione di violazioni relative all'eccedenza di occupazione rispetto alle concessioni Il Tar della Toscana ha respinto due ricorsi di altrettante attività di commercio ambulante, contro i provvedimenti di decadenza di concessione di suolo pubblico nel raggruppamento Stazione - in area Unesco - da parte della direzione attività economiche del Comune di Firenze. Lo fa sapere la stessa amministrazione fiorentina. Entrambe le decadenze "fanno seguito a reiterate violazioni relative all'eccedenza di occupazioni di suolo pubblico rispetto a quanto consentito dalle concessioni", rende noto Palazzo Vecchio.