Il ’solito’ Artistico all’ultimo tuffo Lo Spezia evita la C in extremis Clamorosa rimonta alla capolista Festa-Venezia per il ritorno in A
Nell’ultimo match della stagione, lo Spezia ha ottenuto un pareggio 2-2 contro il Venezia, evitando così la retrocessione in Serie C. La partita si è conclusa con una rimonta nel finale da parte della squadra di casa, che ha recuperato due gol ai danni della capolista. La formazione titolare dello Spezia includeva Mascardi tra i pali e un attacco composto da Lapadula e Di Serio, sostituito nel corso del secondo tempo dall’Artistico.
Spezia 2 Venezia 2 SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Sernicola, Mateju, Bonfanti; Vignali (58’ Comotto), Bandinelli, Romano (80’ Nagy), Valoti (80’ Skjellerup), Aurelio (66’ Beruatto); Lapadula, Di Serio (66’ Artistico). (A disp.: Loria, Guidi, Ruggero, Bellemo, Bertoncini, Adamo, Vlahovic). All. D’Angelo. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Haps (67’ Sagrado), Doumbia, Busio, Perez (67’ Dagasso), Hainaut; Adorante (46’ Casas), Yeboah (80’ Compagnon). (A disp.: Plizzari, Korac, Venturi, Bjarkason, Lella, Lauberbach, Duncan, Bohinen). All. Stroppa. Arbitro: Colombo di Como, assistenti: Meli di Parma e Alassio di Imperia. Quarto ufficiale: Rapuano di Rimini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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