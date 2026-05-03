Il ’solito’ Artistico all’ultimo tuffo Lo Spezia evita la C in extremis Clamorosa rimonta alla capolista Festa-Venezia per il ritorno in A

Nell’ultimo match della stagione, lo Spezia ha ottenuto un pareggio 2-2 contro il Venezia, evitando così la retrocessione in Serie C. La partita si è conclusa con una rimonta nel finale da parte della squadra di casa, che ha recuperato due gol ai danni della capolista. La formazione titolare dello Spezia includeva Mascardi tra i pali e un attacco composto da Lapadula e Di Serio, sostituito nel corso del secondo tempo dall’Artistico.