L'ultima partita della squadra è decisiva per evitare la retrocessione. La squadra si presenta in campo con l’obiettivo di ottenere una vittoria contro la capolista, che potrebbe garantire una speranza di salvezza. La sfida si gioca in un clima di grande tensione, con i giocatori pronti a lottare fino all’ultimo minuto per cambiare le sorti della stagione. La partita si svolge sotto gli occhi di molti tifosi speranzosi.

Lottare, soffrire, vincere, tutti insieme per centrare il traguardo-salvezza difficile ma ancora raggiungibile. È l’ennesima invocazione che il popolo spezzino rivolge agli Aquilotti, facendo proprio il messaggio lanciato da mister D’Angelo: "Non dobbiamo mollare, d’obbligo dare il massimo". In un ‘Picco’ anche oggi ricolmo di tifosi, pur a fronte di una situazione di classifica disastrosa, lo Spezia è chiamato a una prova di orgoglio al cospetto della capolista Venezia, nettamente più forte sul piano tecnico e agonistico. Un match che cade, per una beffarda ironia della sorte, il 1° maggio data che a tutti gli spezzini riporta alla mente il bellissimo ricordo della storica promozione in Serie B del 2006.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spezia aggrappato all’ultima chance. Vincere o sprofondare nel baratro. Sfida-thrilling alla capolista Venezia

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