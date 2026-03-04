Botta e risposta arriva un punto Lo Spezia rialza la testa a Padova Vantaggio Artistico poi il ribaltone Bonfanti evita una sconfitta-beffa

Lo Spezia ha affrontato il Padova in un match che si è concluso con un pareggio 2-2. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un gol di Artistico, ma lo Spezia ha reagito e ha ribaltato il risultato, prima con un vantaggio e poi con un pareggio. Bonfanti ha evitato alla sua squadra una sconfitta che avrebbe potuto essere pesante.

Padova 2 Spezia 2 PADOVA (4-4-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Perrotta, Faedo (72' Silva); Capelli (72' Favale), Varas, Fusi, Di Mariano (86' Seghetti); Lasagna (86' Di Maggio), Caprari (59' Buonaiuto). (A disp. Mouquet, Fortin, Pastina, Villa, Ghiglione, Crisetig, Giunti). All. Andreoletti. SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero (75' Vignali), Mateju (79' Beruatto), Bonfanti; Sernicola, Bellemo (60' Bandinelli), Nagy (60' Romano), Comotto, Aurelio; Vlahovic (75' Valoti), Artistico. (A disp. Mascardi, Loria, Hristov, Bertoncini, Lorenzelli, Shagaxle, Conte). All. Donadoni. Arbitro: Perri di Roma (assistenti Trinchieri e Luciani di Milano, quarto ufficiale Mirabella di Napoli, Var Camplone di Lanciano, Avar Prontera di Bologna).