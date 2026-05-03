Il sogno femminista di Fujiko conquista Udine | cala il sipario su un Feff da record

Il Far East Film Festival 28 si chiude sotto il segno del Giappone e di un messaggio di profonda speranza. Nella notte del 2 maggio il Giovanni da Udine ha celebrato il trionfo di "Fujiko", il dramma onirico sull'emancipazione femminile firmato da Kimura Taichi, che si è aggiudicato il Mulberry.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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