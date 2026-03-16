Bmt Innovation | cala sipario su edizione record 15mila visitatori a Mostra d’Oltremare

Si conclude oggi a Napoli la 29ª edizione della Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, che ha registrato circa 15.000 visitatori alla Mostra d’Oltremare. L’evento si conferma come uno dei principali appuntamenti del settore turistico nel Centro-Sud Italia, attirando operatori e professionisti da diverse regioni. La manifestazione si è svolta nelle scorse settimane e ha visto una grande partecipazione di pubblico.

(Adnkronos) – Cala il sipario sulla 29.ma edizione della Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, che si chiude oggi a Napoli consolidando la leadership di evento fieristico di riferimento per il comparto turistico nel Centro-Sud Italia. Con un flusso di circa 15.000 visitatori registrato nei tre giorni di fiera, la manifestazione si attesta come appuntamento. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Turismo, cala il sipario sulla BMT: 487 espositori e circa 15mila visitatori in tre giorniTeatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla Fine Addio a Bruno Contrada. Cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno"Oggi cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno", l’evento che ha visto l’Albero di Natale più grande del mondo costruito... Contenuti utili per approfondire Bmt Innovation Temi più discussi: BMT Innovation, cala il sipario su un’edizione record. Circa 15.000 visitatori alla Mostra d’Oltremare; Turismo, cala il sipario sulla BMT: 487 espositori e circa 15mila visitatori in tre giorni; Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di Campania in Tour 2026 , il Programma turistico di InfoIrpinia.; Vertenza Jabil. L’USB denuncia lettere anonime. Bmt Innovation: cala sipario su edizione record, 15mila visitatori a Mostra d'OltremareCala il sipario sulla 29.ma edizione della Bmt - Borsa Mediterranea del Turismo, che si chiude oggi a Napoli consolidando la leadership di evento fieristico di riferimento per il comparto turistico ne ... adnkronos.com BMT 2026, nasce BMT Innovation: focus su AI e digitalizzazione con Zucchetti protagonistaLa Borsa Mediterranea del Turismo 2026 introduce una nuova area tematica dedicata all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale applicata al travel. Si chiama BMT Innovation ed è pensata ... msn.com Ultimo giorno a BMT - Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli! Ti aspettiamo al - #ZucchettiHospitality #BMT2026 #ArenaInnovation #HospitalityFuture #Digitalizzazione #AIHospitality #Reve - facebook.com facebook