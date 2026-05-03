Il sistema rifiuti mostra le crepe la Regione chiarisca chi controlla davvero

Recentemente si sono intensificate le richieste di chiarimenti sulla gestione dei rifiuti nella regione, dove alcuni segnali indicano possibili criticità nel controllo del sistema. Nonostante venga spesso presentato come un esempio di eccellenza, ci sono dubbi sulla reale efficacia delle procedure di supervisione. La situazione ha spinto le autorità regionali a intervenire, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla responsabilità e sul funzionamento delle strutture preposte alla gestione dei rifiuti.

“La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna viene spesso raccontata come un modello avanzato, e in parte lo è. Ma quando si scende dal piano delle dichiarazioni a quello della realtà quotidiana dei cittadini, emergono criticità che non possono essere ignorate, e la provincia di Piacenza oggi è uno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Chi controlla la tecnologia controlla il futuro. Parla Keith KrachLa competizione che ridefinirà gli equilibri globali si combatte in silenzio, dentro reti, cloud e supply chain. Leggi anche: Il governo dei dietrofront: tutte le crepe nel sistema Meloni Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuovo piano rifiuti, il Pd: Viterbo rimane la discarica del Lazio. FdI: Abbiamo pagato per tanto tempo i loro errori; Ambiente / In Sicilia, tre province tra le peggiori d’Italia in raccolta RAEE; Pescara inaugura la 48ª Mostra del Fiore – Florviva. Rifiuti, la Regione aggiorna il piano: verso un sito per ogni provincia e stop al peso eccessivo sulla TusciaIl presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha definitivamente detto stop al concetto di Viterbo pattumiera del Lazio ROMA - Via libera della giunta ... etrurianews.it Regione, prime sfide su trasporti e rifiutiIl nuovo governo regionale lancia qualche segnale di novità, di discontinuità rispetto al recente passato. Il cammino intrapreso è solo ai primi passi. E mostra due tempi, due velocità diseguali. Il ... napoli.repubblica.it Ospedale San Cataldo: l'assessore alla sanità della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, parla di tempi e ritardi nel lavori del nosocomio tarantino. Maggiori dettagli nel nostro TG delle 14:00 #Studio100 #Taranto #OspedaleSanCataldo #100Notizie #Don - facebook.com facebook Incendi, Toscana 'vietato bruciare sterpaglie se c'è vento'. La Regione ricorda che sono vietati abbruciamenti di residui vegetali. 7 roghi in corso #ANSA x.com