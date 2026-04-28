Dopo mesi di scontri e proteste degli orchestrali, il governo ha deciso di revocare il sostegno a Beatrice Venezi. La decisione arriva in un momento di tensione crescente, con molte questioni ancora aperte nel sistema musicale e amministrativo. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse parti coinvolte, evidenziando le difficoltà di mantenere una posizione stabile di fronte a pressioni pubbliche e politiche.

Giù il sipario, mes amies. Dopo mesi di tenuta davanti alla veemente protesta degli orchestrali, il governo ha ‘mollato’ Beatrice Venezi. Palazzo Chigi smentisce qualsiasi coinvolgimento di Giorgia Meloni nella faccenda, ma è innegabile che con il siluramento svanisce il sogno della premier di aver favorito l’arrivo della prima donna direttrice d’orchestra in un teatro importante come La Fenice di Venezia. Il sovrintendente che aveva nominato Venezi, Nicola Colabianchi, ha ceduto dopo l’intervista a La Nación in cui la direttrice accusava i lavoratori del teatro lirico di nepotismo, provincialismo e pigrizia culturale. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è detto d’accordo con Colabianchi.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il governo dei dietrofront: tutte le crepe nel sistema Meloni

Notizie correlate

Dal «braccialetto elettronico» al blocco navale, tutte le strette sui migranti nel nuovo Ddl del governo MeloniNon solo il blocco navale di cui si è parlato, e che nel testo in approvazione oggi pomeriggio, 11 febbraio, è stato effettivamente inserito, ma...

L’esposto sul tram di Confabitare: "Crepe in via Ugo Bassi e rischio vibrazioni per gli edifici: tutte le criticità dei lavori”Bologna, 26 marzo 2026 - Confabitare, l’associazione dei proprietari immobiliari, ha presentato un esposto relativo ai lavori del tram, alla luce di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Dl Sicurezza, opposizioni contro l'esame-lampo alla Camera: Una farsa, azzerato Parlamento. Pd e Avs scrivono a Fontana; Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiducia; Dl sicurezza, verso nuovo decreto ad hoc. Il governo pone la fiducia. Salvini attacca il Colle; Altolà del Colle sul decreto Sicurezza, spunta un emendamento poi il dietrofront.

Il governo dei dietrofront: tutte le crepe nel sistema MeloniVenezi, dimissioni post referendarie, politica estera: i passi indietro del governo Meloni e i segnali di crisi in FdI. lettera43.it

Il governo Meloni e la storia che smonta il momento storico: i dati smentiscono la promessa di rompere il tetto di cristalloGoverno Meloni, dalla promessa del 2022 ai dati del 2026. Partecipate, ministeri e salari: il potere rimane quasi sempre al maschile ... lanotiziagiornale.it

Fattore Venezi sul voto: Meloni teme di perdere alle Comunali. @gianlucroselli x.com

Entro il 30 settembre di quest’anno il governo Meloni è chiamato a riempire 103 caselle in 35 enti pubblici, agenzie e autorità amministrative indipendenti in scadenza. Lo si... - facebook.com facebook