Basket A2 | Vuelle Pesaro in vetta risultati inattesi ridisegnano la classifica e preparano sfida cruciale a Cividale

La Vuelle Pesaro torna in testa alla classifica dopo una serie di risultati sorprendenti. La squadra ha approfittato delle sconfitte delle avversarie e si prepara ora a una sfida chiave a Cividale. La corsa al titolo si fa più aperta e viva, con il team pronto a giocarsi tutto nelle prossime partite.

La Vuelle Pesaro è tornata in vetta alla classifica, beneficiando di una serie di risultati inattesi che hanno ridisegnato lo scenario del campionato. Una domenica di risultati favorevoli per la squadra marchigiana, che ha visto cadere le principali contendenti e si prepara ora ad affrontare una sfida cruciale a Cividale. La 26ª giornata di campionato si è rivelata un vero e proprio “risarcimento danni” per la Vuelle, come sottolinea il cronista. Dopo le difficoltà legate alla cancellazione di Bergamo e alle conseguenti problematiche che ne sono derivate, la squadra pesarese ha assistito ad una serie di risultati che le hanno permesso di riguadagnare la posizione di leadership.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Basket, Serie A2: la VL Pesaro a Cento per difendere il primato; Serie A2 Old Wild West - Nell'anticipo del venerdì la VL Pesaro supera la Valtur Brindisi; Terremoto sull’A2: Bergamo si è ritirata. La Vuelle perde quattro punti in classifica; LNP: Pesaro batte Brindisi e si aggiudica il big match, le pagelle.

Basket A2, Leka: Una delle mie vittorie più belleLa Vuelle supera la capolista Brindisi nell’anticipo della 25^ giornata e resta salda in vetta L’apoteosi. Ieri la Vuelle Pesaro ha compiuto l’ennesima impresa di una stagione già memorabile, che la v ... youtvrs.it

Vuelle al Cento per cento: pronto l’esordio di Jazz Johnson aspettando la situazione BergamoBASKET - I marchigiani anticiperanno alle 20:30 il match: Sarà importante limitare giocatori come Davis e Devoe ha detto oggi coach Spiro Leka Domani la Vuelle anticipa la 26^ giornata a Cento, alle ... youtvrs.it

CONTRO TUTTI E TUTTO, FORZA VUELLE #GameDayCentoPesaroOre2030 facebook

#PesaroBrindisi 20:45 Vitrifrigo Arena @RaiSport HD (ch.58 DTT e 227 Sky) @RaiPlay Radio Incontro Pesaro (Fm 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) Botteghini aperti dalle 18:30 Forza ragazzi! #MatchDay x.com