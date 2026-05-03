Il testo parla di una generazione, quella dei sessantottini, descrivendola attraverso le passioni e gli intrighi che la caratterizzano. Si invita a riflettere su chi fossero questi individui, lasciando da parte considerazioni personali o introspezioni, e concentrandosi sui fatti e le storie che li riguardano. La narrazione si muove tra ricordi e misteri, senza giudizi o interpretazioni, offrendo uno sguardo diretto sulla loro realtà.

Chiedimi chi erano i sessantottini. E non fingere di fare un’inchiesta sulla tua vita, sul tuo rapporto fragile con due genitori per caso, sulla morte misteriosa di tuo padre che fino a quel giorno non nominavi neppure, al limite lo chiamavi “lui“.. Se fossimo noi dentro Il coltello della memoria, il libro scritto da Franco Currò – nato nel 1954 a Genova, giornalista e poi per 25 anni a capo della comunicazione di Fininvest – ecco che il nostro personaggio potrebbe sbucare a rompere le scatole al protagonista Pietro Brusa Novelli, a gridare quella verità che traspira da tutto il romanzo edito da Rizzoli e che lo rende appassionante. Perché se come in tutti i gialli c’è un morto e un mistero, qui oltre ad un corpo su cui dipanare l’indagine c’è di mezzo anche un’epoca e una generazione da scandagliare con la lente di un investigatore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il “segreto“ degli ex sessantottini. Passioni e intrighi di una generazione

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Si parla di: Il segreto degli ex sessantottini. Passioni e intrighi di una generazione; Annamaria Bernardini de Pace passione in auto con uno sconosciuto, non nasconde nulla.

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