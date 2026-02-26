Cosa: La messa in scena della commedia-thriller L’incidente Perfetto di J. Tremblay.. Dove e Quando: Al Teatro degli Audaci di Roma, dal 5 al 22 marzo 2026.. Perché: Un mix raffinato di suspense e ironia che esplora i confini della moralità e del desiderio in un unico, teso salotto borghese.. La stagione del Teatro degli Audaci si conferma una delle più vivaci del panorama capitolino, portando in scena dal 5 al 22 marzo 2026 un’opera che promette di scuotere le certezze del pubblico: L’incidente Perfetto. Firmata dall’autore J. Tremblay e diretta con sapienza da Flavio De Paola, questa commedia-thriller si inserisce in quel filone teatrale dove la tensione psicologica incontra l’arguzia della parola, trasformando un normale interno domestico in un campo di battaglia emotivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Intrighi e sospetti al Teatro degli Audaci con L’incidente Perfetto

Leggi anche: L’incidente Perfetto: thriller e ironia al Teatro degli Audaci

Sherlock Holmes e il Sigillo Reale al Teatro degli AudaciCosa: La commedia gialla umoristica Sherlock Holmes, Lady Margaret e il Sigillo Reale.

Discussioni sull' argomento Al Sociale di Lecco Luca Bizzarri veste i panni del Medico dei maiali; Forbidden Fruit, le anticipazioni: la verità viene a galla, è stato avvelenato?; Il Paradiso delle Signore 23-27 febbraio: la guerra con Umberto è aperta, colpo di scena; Intrighi e spionaggio: con Ponies il terremoto della Guerra Fredda scuote TimVision.

Intrighi ai quartieri: Raffaele scoperto, Alberto provoca e Clara cresce (tra ombre e doppi giochi)Raffaele cerca i parenti della misteriosa Eleonor e finisce al centro dei sospetti di Rosa e Renato, mentre Roberto dubita delle vere intenzioni della star americana. Intanto Alberto Palladini semin ... ilfoglio.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 febbraio: Odile facilita i piani di Ettore L'appuntamento quotidiano su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore si fa sempre più avvincente. Nella puntata del 18 febbraio, le tensioni tra i fratelli Marchesi e i sospetti di Umb - facebook.com facebook

I misteri di casa Rothschild. Rivalità, successioni e morti sospette. Tra gli intrighi famigliari s’aggira anche lo spettro di Jeffrey Epstein Di Stefano Cingolani x.com