passioni e intrighi da ridere con massironi

La stagione del Teatro Spontini di Maiolati si conclude con due serate dedicate a Marina Massironi, attrice nota per le sue interpretazioni comiche. Gli spettacoli promettono momenti di divertimento e spettacolo leggero, attirando i fan dell’artista. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento in programma e si svolgerà nel teatro locale, offrendo un’occasione per assistere a due performance consecutive.

Si chiude con un doppio appuntamento imperdibile per i fan di Marina Massironi la stagione del Teatro Spontini di Maiolati. Domani sera (ore 21) andrà in scena ‘ Ma che razza di Otello? ’, con testi di Lia Celi e regia di Massimo Navone. Prima dello spettacolo (ore 18, ingresso gratuito) il pubblico avrà la possibilità di incontrare l’attrice e la compagnia alla biblioteca La Fornace di Moie. Per informazioni e biglietti: 0731206888, circuito Amat e Vivaticket, anche on line. Se a raccontarci l’Otello è Shakespeare, è una tragedia. Se ce la racconta Verdi in musica, è un melodramma. Se a raccontarla è un’attrice poliedrica come Marina Massironi, la fosca vicenda del Moro diventa un’esilarante cavalcata fra passioni e intrighi del Cinquecento e dell’Ottocento, con inaspettate e pungenti irruzioni nella stretta attualità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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