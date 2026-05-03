Vincent Ibrahimovic, figlio dell’attaccante noto, ha esordito con il Milan Primavera sotto la guida di mister Renna. Ha giocato per 60 minuti in una partita ufficiale, segnando il suo primo impegno con la squadra giovanile del club. La sua presenza sul campo ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, segnando un passo importante nel percorso di formazione nel settore giovanile.

La dinastia Ibrahimovic scrive un nuovo capitolo in casa Milan. Sabato 2 maggio, contro il Monza, Vincent Ibrahimovic ha fatto il suo esordio con la Primavera, disputando un’ora di gioco da titolare e lasciando indicazioni interessanti. Il figlio di Zlatan Ibrahimovic continua così il proprio percorso nel settore giovanile rossonero, attirando inevitabilmente l’attenzione per il cognome che porta, ma anche per le qualità mostrate in campo. Schierato dal tecnico Giovanni Renna nel ruolo di mediano, Vincent ha agito da fulcro del centrocampo. Ha toccato molti palloni, cercando di dare ritmo alla manovra e alternando giocate semplici a qualche verticalizzazione interessante.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il secondo figlio di Ibrahimovic esordisce con il Milan Primavera: ecco com’è andato il debutto di Vincent

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