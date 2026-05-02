Monza-Milan Primavera formazioni ufficiali | Renna lancia dal primo minuto Vincent Ibrahimovic

Nella partita tra Monza e Milan Primavera, sono state ufficializzate le formazioni di entrambe le squadre. Il tecnico del Monza ha deciso di schierare Vincent Ibrahimovic dal primo minuto, mentre l’allenatore del Milan ha confermato le scelte degli ultimi allenamenti. La gara si è disputata in un clima di attesa, con le formazioni pronte a scendere in campo per i rispettivi incontri.

Continua la stagione del Milan Primavera: i ragazzi di Giovanni Renna stanno per terminare un anno fatto di alti e bassi a livello di risultati, ma con l'obiettivo primario di fare crescere i talenti per il futuro del Diavolo. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, i ragazzi rossoneri sono al dodicesimo posto in classifica del campionato di Serie A a quota 47 punti. Il quinto posto (ultimo per i playoff), dista 8 punti. Difficile pensare a una rimonta a tre giornate dalla fine. Oggi, alle 13, il Milan Primavera torna in campo contro i ragazzi del Monza Primavera, nella sfida valida per la 36^ giornata del campionato. Si giocherà al 'Centro Sportivo Luigi Berlusconi'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Monza-Milan Primavera, formazioni ufficiali: Renna lancia dal primo minuto Vincent Ibrahimovic Notizie correlate Primavera, Milan-Lecce le formazioni ufficiali: Ibrahimovic in panchina. Le scelte di RennaContinua il campionato del Milan Primavera: i rossoneri rincorrono un posto ai playoff Scudetto. Leggi anche: Primavera 1, Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Renna sceglie Scotti in attacco Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primavera 1, Monza-Milan: cronaca live, formazioni e tabellino; Milan Primavera al lavoro verso il Monza; PRIMAVERA 1: FIORENTINA-MONZA 3-1; Scheda squadra Milan U20. Diretta Monza Milan Primavera | Streaming video tv: sfida tutta lombarda (2 maggio 2026), CHI LA SPUNTERÀ? Una gara con ben poco da dire in questo 36esimo turno di campionato. La diretta Monza Milan Primavera, che si disputerà sabato 2 maggio 2026 alle ore 13:00, infatti non ha nulla in ... ilsussidiario.net Primavera, oggi la sfida contro il Monza nel centro sportivo Silvio e Luigi BerlusconiDopo l'ottima vittoria per 2-1 contro il Cagliari, condita da una prestazione davvero convincente, il Milan Primavera di mister Giovanni Renna oggi è ospite del Monza, tredicesimo ... milannews.it #Primavera1, #MonzaMilan: dove vederla in TV e streaming #MilanPress x.com Fiorentina - Monza Under 20 Primavera 1 3-1 - https://www.zonacalciofaidate.it/p=630750 - facebook.com facebook