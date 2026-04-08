Denzel Seedorf esordisce con il Milan Futuro | di padre in figlio prima presenza in rossonero per l’erede di Clarence

Denzel Seedorf ha fatto il suo debutto ufficiale con la squadra giovanile del Milan Futuro, segnando così la prima apparizione in maglia rossonera. È il figlio di un ex calciatore noto a livello internazionale, e questa partita rappresenta il suo primo impegno ufficiale con la formazione milanese. La presenza di Seedorf Jr. si inserisce nel percorso di crescita dei giovani talenti under 19 del club.

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